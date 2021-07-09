Кремль не станет возражать против иностранного тренера для сборной России по футболу

Кремль не против иностранного тренера для сборной России по футболу. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в выбор нового наставника не собираются вмешиваться. По словам Пескова, этот вопрос должны решать спортивные власти, которые профессионально разбираются в футболе.

Ранее Станислав Черчесов выступил с заявлением после ухода с поста тренера сборной России.


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ФОТО: Главный тренер сборной России Станислав Черчесов
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