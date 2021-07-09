Кремль не станет возражать против иностранного тренера для сборной России по футболу
9 июля 202116:20
Кремль не против иностранного тренера для сборной России по футболу. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в выбор нового наставника не собираются вмешиваться. По словам Пескова, этот вопрос должны решать спортивные власти, которые профессионально разбираются в футболе.
Ранее Станислав Черчесов выступил с заявлением после ухода с поста тренера сборной России.
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9 июля 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru