Спорт

«Краснодар» выиграл предсезонный турнир

4 июля22:15

ФК «Краснодар» со счетом 2:1 обыграл московский «Спартак» в заключительном туре предсезонного Кубка Париматч Премьер.

Голы у краснодарцев забили Руслан Камболов и Ари. У спартаковцев отличился Зелимхан Бакаев.

Места в турнирной таблице распределились следующим образом: «Краснодар» (9 очков), «Ростов» (6», «Спартак» (3), ЦСКА (0).

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