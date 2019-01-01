Спорт
Места в турнирной таблице распределились следующим образом: «Краснодар» (9 очков), «Ростов» (6», «Спартак» (3), ЦСКА (0).
«Краснодар» выиграл предсезонный турнир
4 июля22:15
ФК «Краснодар» со счетом 2:1 обыграл московский «Спартак» в заключительном туре предсезонного Кубка Париматч Премьер.
Голы у краснодарцев забили Руслан Камболов и Ари. У спартаковцев отличился Зелимхан Бакаев.
Места в турнирной таблице распределились следующим образом: «Краснодар» (9 очков), «Ростов» (6», «Спартак» (3), ЦСКА (0).
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
ФОТО:
ТЕГИ:Футболисты