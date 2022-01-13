«Краснодар» возглавил экс-наставник клуба АПЛ

«Краснодар» объявил, что главным тренером футбольного клуба теперь станет бывший наставник АПЛ немец Даниэль Фарке. Об этом говорится на официальном сайте российской команды.

Его ассистентом будет Эдмунд Риемер. Тренерский штаб также пополнят Крис Домогалла и Кристофер Джон.

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Контракт с 45-летним тренером продлится до июня 2024 года. Финансовые условия пока не уточняются.

В период 2017-2021 годов Фарке возглавлял британский футбольный клуб «Норвич» и дважды смог вывести команду в Английскую премьер-лигу. Его уволили 7 ноября.

5 января 2022 года «Краснодар» по неизвестным причинам расторг контракт с главным тренером Виктором Гончаренко.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:СпортСпортсменыТренерФутболКраснодар
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