ФК «Локомотив» расстался с Зе Луишем

Футбольный клуб «Локомотив» и нападающий Зе Луиш расторгли контракт, сообщает пресс-служба московской команды.

Столичный «Локомотив» заменил нападающего

В сообщении говорится, что прекратить сотрудничество стороны решили «по обоюдному согласию».

Зе Луиш выступал за столичный клуб с октября 2020 года. В составе «железнодорожников» 30-летний форвард провёл 15 матчей и забил один гол.

«Локомотив» благодарит Зе Луиша за игру и желает успехов в дальнейшей карьере», - добавили в пресс-службе.

Ранее «железнодорожники» расстались с Фёдором Смоловым, который перешёл в московское «Динамо», сообщает RT.

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ФОТО: Антон Денисов//РИА Новости
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