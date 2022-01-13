ФК «Локомотив» расстался с Зе Луишем

В сообщении говорится, что прекратить сотрудничество стороны решили «по обоюдному согласию».

Зе Луиш выступал за столичный клуб с октября 2020 года. В составе «железнодорожников» 30-летний форвард провёл 15 матчей и забил один гол.

«Локомотив» благодарит Зе Луиша за игру и желает успехов в дальнейшей карьере», - добавили в пресс-службе.

Ранее «железнодорожники» расстались с Фёдором Смоловым, который перешёл в московское «Динамо», сообщает RT.