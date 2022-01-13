ФК «Локомотив» расстался с Зе Луишем
Футбольный клуб «Локомотив» и нападающий Зе Луиш расторгли контракт, сообщает пресс-служба московской команды.
В сообщении говорится, что прекратить сотрудничество стороны решили «по обоюдному согласию».
Зе Луиш выступал за столичный клуб с октября 2020 года. В составе «железнодорожников» 30-летний форвард провёл 15 матчей и забил один гол.
«Локомотив» благодарит Зе Луиша за игру и желает успехов в дальнейшей карьере», - добавили в пресс-службе.
Ранее «железнодорожники» расстались с Фёдором Смоловым, который перешёл в московское «Динамо», сообщает RT.
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