СМИ: ФК «Зенит» стал лидером РПЛ по тратам на зарплату футболистов
Футбольный клуб «Зенит» возглавил рейтинг клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) по общему размеру оплаты труда футболистов. Соответствующий список опубликовал сайт Capology, публикующий зарплаты игроков ведущих лиг Европы.
В частности, в сезоне-2023/2024 команда из Санкт-Петербурга потратит на зарплаты своих игроков 32,54 млн евро. В ТОП-3 также попали московские «Спартак» (30,07 млн евро) и «Динамо» (26,62 млн евро).
Далее в рейтинге расположились столичные «Локомотив» (22,39 млн евро) и ЦСКА (22,2 млн евро). Кубанские «Краснодар» (20,34 млн евро) и «Сочи» (16,12 млн евро) заняли седьмое и восьмое места. Клубы «Рубин» (15,83 млн евро), «Ростов» (15,38 млн евро) и «Ахмат» (13,39 млн евро) замкнули ТОП-10.
Одиннадцатая строчка досталась «Пари НН» (11,58 млн евро). Далее идут «Оренбург» (10,83 млн евро), «Урал» (10,71 млн евро), «Балтика» (9,56 млн евро), «Крылья Советов» (9,08 млн евро) и «Факел» (7,69 млн евро).
Ранее полузащитник московского футбольного клуба «Спартак» Антон Зиньковский заявил, что в месяц тратит «150–200 тысяч» рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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