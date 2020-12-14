«Краснодар» сыграет с загребским «Динамо» в 1/16 Лиги Европы
Футбольный клуб «Краснодар» сыграет с загребским «Динамо» в 1/16 Лиги Европы сезона 2020-2021. Об этом стало известно по итогам жеребьёвки турнира, состоявшейся в понедельник в штаб-квартире UEFA в швейцарском Ньоне.
Первую игру российский клуб проведёт на своём поле 18 февраля. Ответный матч состоится в Загребе 25 февраля.
«Краснодар» — единственная из российских команд, вышедших в плей-офф футбольных еврокубков.
Ранее футбольный клуб ЦСКА (г. Москва) потерпел поражение в матче с загребским «Динамо», пропустив три мяча от хорватских игроков. Встреча закончилась со счётом 3:1. ЦСКА завершил выступление в групповом этапе Лиги Европы, став первой в истории турнира российской командой, не сумевшей одержать ни одной победы в шести матчах своей группы.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,7 млн+27 328 / сут.
Умерли
47 391+450 / сут.
Выздоровели
2,1 млн+18 562 / сут.
- В Одинцове загорелся склад с макулатурой
- Трамп сообщил о первой прививке от COVID-19, сделанной в США
- В Чувашии задержали членов похитившей более 20 млн рублей хакерской группировки
- Двух россиян приговорили к тюремному заключению за драку на Евро-2016 во Франции
- В гражданский оборот поступило около 320 тысяч доз вакцины «Спутник V»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru