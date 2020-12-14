Футбольный клуб «Краснодар» сыграет с загребским «Динамо» в 1/16 Лиги Европы сезона 2020-2021. Об этом стало известно по итогам жеребьёвки турнира, состоявшейся в понедельник в штаб-квартире UEFA в швейцарском Ньоне.

Первую игру российский клуб проведёт на своём поле 18 февраля. Ответный матч состоится в Загребе 25 февраля.

«Краснодар» — единственная из российских команд, вышедших в плей-офф футбольных еврокубков.

Ранее футбольный клуб ЦСКА (г. Москва) потерпел поражение в матче с загребским «Динамо», пропустив три мяча от хорватских игроков. Встреча закончилась со счётом 3:1. ЦСКА завершил выступление в групповом этапе Лиги Европы, став первой в истории турнира российской командой, не сумевшей одержать ни одной победы в шести матчах своей группы.

