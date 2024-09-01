«Краснодар» разгромил московский «Локомотив» в матче РПЛ
1 сентября 202422:00
Московский футбольный клуб «Локомотив» с крупным счетом уступил «Краснодару» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча прошла в воскресенье на «РЖД-Арене» в Москве. В составе гостей отметились Виктор Са, Эдуард Сперцян и Джон Кордоба.
«Краснодар» поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» переместился на третье.
В следующем туре «Краснодар» сыграет с «Ростовом», «Локомотив» встретится с «Оренбургом». Оба матча пройдут 14 сентября, сообщает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru