«Краснодар» разгромил московский «Локомотив» в матче РПЛ

Встреча прошла в воскресенье на «РЖД-Арене» в Москве. В составе гостей отметились Виктор Са, Эдуард Сперцян и Джон Кордоба.

«Краснодар» поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» переместился на третье.

В следующем туре «Краснодар» сыграет с «Ростовом», «Локомотив» встретится с «Оренбургом». Оба матча пройдут 14 сентября, сообщает «Радиоточка НСН».

