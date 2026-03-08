«Краснодар» проиграл казанскому «Рубину» в матче РПЛ

Голы у хозяев забили Назми Грипши (24-я минута, дебютный мяч за «Рубин») и Константин Нижегородов (73). У «быков» отличился Джон Кордоба уже в компенсированное время (90+3).

Для «Рубина» эта победа стала первой под руководством нового главного тренера Франка Артиги, возглавившего команду 14 января. «Краснодар» потерпел первое поражение на выезде в текущем сезоне.

«Быки» с 43 очками сохраняют лидерство в таблице РПЛ, опережая проигравший сегодня же день «Зенит» всего на один балл. «Рубин» набрал 26 очков, прервал серию из трёх поражений подряд и поднялся на седьмое место.

В следующем туре «Краснодар» 14 марта сыграет на выезде с «Сочи», занимающим последнее, 16-е место. «Рубин» 15 марта примет на своём поле московский «Локомотив», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».