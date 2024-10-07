«Краснодар» поднялся на первое место в РПЛ

Футбольный клуб «Краснодар» одержал победу над «Химками» в 11-м туре Российской премьер-лиги.

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Матч в Краснодаре завершилась со счетом 4:0. Футболисты «Краснодара» выиграли восьмую игру подряд и набрали 27 очков, опередив по дополнительным показателям лидировавший «Локомотив». «Краснодар» поднялся на первое место в РПЛ.

В 12-м туре «Краснодар» 19 октября сыграет в Москве со «Спартаком», а «Химки» в этот день примут «Локомотив».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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