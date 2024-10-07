«Краснодар» поднялся на первое место в РПЛ
7 октября 202400:01
Футбольный клуб «Краснодар» одержал победу над «Химками» в 11-м туре Российской премьер-лиги.
Матч в Краснодаре завершилась со счетом 4:0. Футболисты «Краснодара» выиграли восьмую игру подряд и набрали 27 очков, опередив по дополнительным показателям лидировавший «Локомотив». «Краснодар» поднялся на первое место в РПЛ.
В 12-м туре «Краснодар» 19 октября сыграет в Москве со «Спартаком», а «Химки» в этот день примут «Локомотив».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru