Матч в Краснодаре завершилась со счетом 4:0. Футболисты «Краснодара» выиграли восьмую игру подряд и набрали 27 очков, опередив по дополнительным показателям лидировавший «Локомотив». «Краснодар» поднялся на первое место в РПЛ.

В 12-м туре «Краснодар» 19 октября сыграет в Москве со «Спартаком», а «Химки» в этот день примут «Локомотив».

