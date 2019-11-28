«Краснодар» одержал третью победу подряд в Лиге Европы
Футболисты "Краснодара" выиграли матч со швейцарским "Базелем" в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА. Об этом сообщается на официальном сайте российского клуба.
Счет игры составил 1:0 в пользу россиян. Единственный гол за игру забил Ари на 72-й минуте матча.
Как отмечает Интерфакс, это третья подряд победа "Краснодара" в рамках Лиги Европы. Агентство также напоминает, что в первом туре премьер-лиги «Базель» выиграл у «Краснодара» со счетом 0:5.
Следующий матч «Краснодар» проведет с «Тамбовом» 2 декабря. На данный момент клуб находится на третьем месте в группе С с 9 очками.
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