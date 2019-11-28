«Краснодар» одержал третью победу подряд в Лиге Европы

Счет игры составил 1:0 в пользу россиян. Единственный гол за игру забил Ари на 72-й минуте матча.

Как отмечает Интерфакс, это третья подряд победа "Краснодара" в рамках Лиги Европы. Агентство также напоминает, что в первом туре премьер-лиги «Базель» выиграл у «Краснодара» со счетом 0:5.

Следующий матч «Краснодар» проведет с «Тамбовом» 2 декабря. На данный момент клуб находится на третьем месте в группе С с 9 очками.



