«Краснодар» обыграл «Трабзонспор» в Лиге Европы
Футбольный клуб "Краснодар" победил турецкий "Трабзонспор" в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы УЕФА. Об этом сообщается на официальном сайте российского клуба.
Игра закончилась со счетом 2:0 в пользу россиян. Первый гол был забит на 49-й минуте встречи: мяч в ворота соперника отправил Маркус Берг. Под конец игры на 90-й минуте счет удвоил Тонни де Вильена.
Игра состоялась в турецком городе Трабзон на стадионе "Шенол гюнеш".
Как отмечает Интерфакс, с победой российская команда заработала первые очки. На данный момент, «Краснодар» занимает третью строчку в группе с тремя очками. На первом месте «Базель» (7 очков), на втором – «Хетафе» (6 очков).
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