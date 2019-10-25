«Краснодар» обыграл «Трабзонспор» в Лиге Европы

Игра закончилась со счетом 2:0 в пользу россиян. Первый гол был забит на 49-й минуте встречи: мяч в ворота соперника отправил Маркус Берг. Под конец игры на 90-й минуте счет удвоил Тонни де Вильена.

Игра состоялась в турецком городе Трабзон на стадионе "Шенол гюнеш".

Как отмечает Интерфакс, с победой российская команда заработала первые очки. На данный момент, «Краснодар» занимает третью строчку в группе с тремя очками. На первом месте «Базель» (7 очков), на втором – «Хетафе» (6 очков).



