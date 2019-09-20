Футбольный клуб «Краснодар» сообщил о расторжении контракта с освобожденным по УДО Павлом Мамаевым. Соответствующее заявление размещено на сайте клуба.

Отмечается, что контракт был расторгнут по взаимному согласию сторон. Причиной такого решения клуб назвал произошедший инцидент с Мамаевым, из-за которого футболист оказался приговорен к 1 году и 5 месяцам колонии.

«Ситуация, которая произошла с Павлом, была очень болезненной, и, как все нормальные люди, мы глубоко переживали случившееся», - говорится в сообщении.

Напомним, Мамаев вместе с футболистом Александром Кокориным отбывaли нaкaзaние из-зa дрaк в октябре прошлого годa, в результaте которых от их рук пострaдaли водитель телеведущей Первого кaнaлa Витaлий Соловчук, a тaкже чиновник Минпромторгa Денис Пaк.

Пресс-служба клуба также разместила в сообщении видео, отметив, что в памяти болельщиков о футболисте помимо негативных моментов останутся и положительные.