«Краснодар» обыграл «Крылья Советов» и возглавил таблицу РПЛ

Встреча прошла в Краснодаре и завершилась со счетом 2:1. У победителей отличились Джон Кордоба и Олакунле Олусеген. Единственный гол у гостей забил Владимир Писарский.

После победы над «Крыльями» Краснодар вернулся на первое место в турнирной таблице РПЛ. В активе команды 31 очко.

В следующем туре «Краснодар» сыграет с «Зенитом», который находится на втором месте с таблице РПЛ.

«Краснодар» 29 октября уступил ЦСКА и потерпел первое поражение в сезоне РПЛ. Встреча завершилась со счетом 1:0, напоминает «Радиоточка НСН».

