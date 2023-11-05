«Краснодар» обыграл «Крылья Советов» и возглавил таблицу РПЛ
Футболисты «Краснодара» обыграли самарские «Крылья Советов» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча прошла в Краснодаре и завершилась со счетом 2:1. У победителей отличились Джон Кордоба и Олакунле Олусеген. Единственный гол у гостей забил Владимир Писарский.
После победы над «Крыльями» Краснодар вернулся на первое место в турнирной таблице РПЛ. В активе команды 31 очко.
В следующем туре «Краснодар» сыграет с «Зенитом», который находится на втором месте с таблице РПЛ.
«Краснодар» 29 октября уступил ЦСКА и потерпел первое поражение в сезоне РПЛ. Встреча завершилась со счетом 1:0, напоминает «Радиоточка НСН».
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