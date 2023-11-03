«Динамо» против «Зенита»: Объявлены пары четвертьфиналистов Кубка России
Московское «Динамо» в четвертьфинале Кубка России по футболу сезона-2023/2024 сыграет против питерского «Зенита». Об этом стало известно в ходе жеребьёвки, которая состоялась 3 ноября.
Также в Пути РПЛ сыграют «Оренбург» со столичным «Спартаком», «Ростов» с ЦСКА, и калиниградская «Балтика» с московским «Локомотивом». Отметим, что в этой сетке плей-офф предусмотрено по два матча, первые пройдут в конце ноября.
Что касается Пути регионов, то здесь в четвертьфинале московский клуб «Родина» сыграет с «Уралом» из Екатеринбурга, «Химки» встретятся с «Краснодаром», астраханский «Волгарь» с грозненским «Ахматом», а «СКА-Хабаровск» с «Сочи». В данной сетке предусмотрен один матч, они пройдут в марте 2024 года.
Действующим обладателем футбольного Кубка России является ЦСКА. В прошлом сезоне армейцы в финальном матче переиграл «Краснодар» в серии пенальти, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru