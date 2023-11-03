«Динамо» против «Зенита»: Объявлены пары четвертьфиналистов Кубка России

Также в Пути РПЛ сыграют «Оренбург» со столичным «Спартаком», «Ростов» с ЦСКА, и калиниградская «Балтика» с московским «Локомотивом». Отметим, что в этой сетке плей-офф предусмотрено по два матча, первые пройдут в конце ноября.

Что касается Пути регионов, то здесь в четвертьфинале московский клуб «Родина» сыграет с «Уралом» из Екатеринбурга, «Химки» встретятся с «Краснодаром», астраханский «Волгарь» с грозненским «Ахматом», а «СКА-Хабаровск» с «Сочи». В данной сетке предусмотрен один матч, они пройдут в марте 2024 года.

Действующим обладателем футбольного Кубка России является ЦСКА. В прошлом сезоне армейцы в финальном матче переиграл «Краснодар» в серии пенальти, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

