Кожевников удивился проигрышу российской сборной в полуфинале ЧМ по хоккею
Российский хоккеист, двукратный олимпийский чемпион рассказал НСН о противоречиях в игре нашей сборной в полуфинале чемпионата мира по хоккею.
Сборнaя России проигрaлa Финляндии в полуфинaле чемпионaтa мирa по хоккею со счетом 0:1. Единственную шaйбу во зaбросил финский форвaрд Мaрко.
Российская сборная не выигрывaлa турнир с 2014-го. Финaл чемпионaтa мирa пройдет 26 мaя.
Двукратный олимпийский чемпион, российский хоккеист Александр Кожевников в эфире НСН заявил, что ожидал от российской сборной победы в полуфинале ЧМ.
«Таким составом надо занимать первое место или, по крайней мере, в финале играть. Поэтому мне непонятно, как наши играли в полуфинале. С таким высоким атакующим потенциалом начали играть «в откат». Некоторые игроки в звеньях «выпадали». В целом на чужие ворота не лезли. Агрессии не было. Таким составом надо больше играть в нападении, больше атаковать. Самое главное – к концовке почему-то не смогли перестроиться», - отметил чемпион.
Александр Кожевников считает, хотя проиграла вся команда, поражение российской сборной в полуфинале ЧМ, прежде всего, проблема тренерского штаба.
«Бронза – это утешение, если даже выиграем», - считает хоккеист.
Ранее спортивный журналист Виктор Хрущев и экс-главный тренер сборной России Вячеслав Быков в эфире НСН дали прогноз итогов полуфинальной игры чемпионата мира по хоккею Россия-Финляндия.
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