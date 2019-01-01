Сборнaя России проигрaлa Финляндии в полуфинaле чемпионaтa мирa по хоккею со счетом 0:1. Единственную шaйбу во зaбросил финский форвaрд Мaрко.

Российская сборная не выигрывaлa турнир с 2014-го. Финaл чемпионaтa мирa пройдет 26 мaя.

Двукратный олимпийский чемпион, российский хоккеист Александр Кожевников в эфире НСН заявил, что ожидал от российской сборной победы в полуфинале ЧМ.

«Таким составом надо занимать первое место или, по крайней мере, в финале играть. Поэтому мне непонятно, как наши играли в полуфинале. С таким высоким атакующим потенциалом начали играть «в откат». Некоторые игроки в звеньях «выпадали». В целом на чужие ворота не лезли. Агрессии не было. Таким составом надо больше играть в нападении, больше атаковать. Самое главное – к концовке почему-то не смогли перестроиться», - отметил чемпион.