Фетисов не усомнился в способности Петербурга провести чемпионат мира по хоккею
Заслуженный тренер заявил НСН, что новая арена, которую построят к первенству, не будет лишней в городе на Неве.
Санкт-Петербург примет чемпионат мира по хоккею в 2023 году. Такое решение утвердил конгресс Международной федерации хоккея (IIHF) в пятницу, 24 мая. Напомним, ежегодный конгресс IIHF проходит в Братиславе с 23 по 25 мая.
Ранее сообщалось, что к 2023 году в Северной столице будет возведена новая арена к чемпионату. Она будет вмещать более 20 тысяч фанатов. Арена питерского СКА «Ледовый дворец» станет второй площадкой для приёма мирового первенства.
Первый зампред комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер России Вячеслав Фетисов в эфире НСН заявил, что нет поводов для сомнения, что культурная столица справится с ролью хозяйки чемпионата.
«Братислава справляется с чемпионатом, а Санкт-Петербург 100% проведёт на самом высоком уровне! Сомнений никаких нет, что дворец построят. Это очень радостная новость для болельщиков в Петербурге. Сегодня город подаёт пример, и в хоккее, и в футболе, как надо поддерживать свои команды. И, конечно, организован быт присутствия болельщиков на стадионах по мировым стандартам. Так что, сомнений никаких, я думаю, что будет самый красивый чемпионат мира!», — заверил Фетисов.
Также он убедил НСН, что опасения простаивания новой арены после турнира являются беспочвенными. Помимо спортивных мероприятий любая арена давно уже организует массовые, напомнил заслуженный тренер.
«Арене питерского СКА уже больше десяти лет, быстро время летит. А популярность команды настолько высока, что лишние 5-10 тысяч мест будут востребованы. Думаю, там всё просчитали, прежде чем принимать решение. К тому же, стадионы сегодня не только на спорт работают. Там практически 365 дней в году различные мероприятия проводятся», — подчеркнул Фетисов.
Напомним, накануне сборная России по хоккею вышла на финишную прямую чемпионата мира. О том, что ждёт россиян в полуфинале мирового первенства, читайте в материале НСН.
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