Фетисов не усомнился в способности Петербурга провести чемпионат мира по хоккею

Санкт-Петербург примет чемпионат мира по хоккею в 2023 году. Такое решение утвердил конгресс Международной федерации хоккея (IIHF) в пятницу, 24 мая. Напомним, ежегодный конгресс IIHF проходит в Братиславе с 23 по 25 мая.

Ранее сообщалось, что к 2023 году в Северной столице будет возведена новая арена к чемпионату. Она будет вмещать более 20 тысяч фанатов. Арена питерского СКА «Ледовый дворец» станет второй площадкой для приёма мирового первенства.

Первый зампред комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер России Вячеслав Фетисов в эфире НСН заявил, что нет поводов для сомнения, что культурная столица справится с ролью хозяйки чемпионата.

«Братислава справляется с чемпионатом, а Санкт-Петербург 100% проведёт на самом высоком уровне! Сомнений никаких нет, что дворец построят. Это очень радостная новость для болельщиков в Петербурге. Сегодня город подаёт пример, и в хоккее, и в футболе, как надо поддерживать свои команды. И, конечно, организован быт присутствия болельщиков на стадионах по мировым стандартам. Так что, сомнений никаких, я думаю, что будет самый красивый чемпионат мира!», — заверил Фетисов.