Ковальчука не включили в состав «Спартака» на матч с минским «Динамо»
Нападающего московского хоккейного клуба «Спартак» Илью Ковальчука не стали включать в состав команды на матч против минского «Динамо» в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
О том, что 40-летний Ковальчук не будет играть против «Динамо сообщила пресс-служба красно-белых. Последние два матча он провел в тройке с Андреем Локтионовым и Максимом Цыплаковым.
Матч между «Спартаком» и «Динамо» проходит в Минске 28 декабря.
Ковальчук подписал контракт со «Спартаком» до конца сезона. Он играл за красно-белых в 1999-2001 годах до отъезда в НХЛ, напоминает «Радиоточка НСН».
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