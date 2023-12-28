Ковальчука не включили в состав «Спартака» на матч с минским «Динамо»

Нападающего московского хоккейного клуба «Спартак» Илью Ковальчука не стали включать в состав команды на матч против минского «Динамо» в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Илья Ковальчук провел первую тренировку после возвращения в «Спартак»

О том, что 40-летний Ковальчук не будет играть против «Динамо сообщила пресс-служба красно-белых. Последние два матча он провел в тройке с Андреем Локтионовым и Максимом Цыплаковым.

Матч между «Спартаком» и «Динамо» проходит в Минске 28 декабря.

Ковальчук подписал контракт со «Спартаком» до конца сезона. Он играл за красно-белых в 1999-2001 годах до отъезда в НХЛ, напоминает «Радиоточка НСН».

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Фото: facebook.com/KHL.ru
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