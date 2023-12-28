Ковальчука не включили в состав «Спартака» на матч с минским «Динамо»

О том, что 40-летний Ковальчук не будет играть против «Динамо сообщила пресс-служба красно-белых. Последние два матча он провел в тройке с Андреем Локтионовым и Максимом Цыплаковым.

Матч между «Спартаком» и «Динамо» проходит в Минске 28 декабря.

Ковальчук подписал контракт со «Спартаком» до конца сезона. Он играл за красно-белых в 1999-2001 годах до отъезда в НХЛ, напоминает «Радиоточка НСН».

