Ковальчук поднялся в истории НХЛ на третье место по голам в овертайме
Российский хоккеист Илья Ковальчук забил победный гол в матче команд «Монреаль Канадиенс» и «Торонто Мэйпл Лифс» регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра завершилась в овертайме со счетом 2:1 в пользу хозяев льда, пишет Газета.ru.
Ковальчук сумел забросить за карьеру в НХЛ 17-ю шайбу в дополнительное время. Таким образом, нападающий поднялся на чистое третье место в истории лиги по голам в овертайме. Ранее он разделял эту позицию с Даниэлем Седином, Патриком Элиашем и нападающим «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби.
Ранее спортивный журналист Виктор Хрущев в эфире НСН заявил, что по итогам чемпионата мира к капитану российской сборной Илье Ковальчуку накопилось много вопросов. Самые главный - о его роли в команде.
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