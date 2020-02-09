Ковальчук поднялся в истории НХЛ на третье место по голам в овертайме

Ковальчук сумел забросить за карьеру в НХЛ 17-ю шайбу в дополнительное время. Таким образом, нападающий поднялся на чистое третье место в истории лиги по голам в овертайме. Ранее он разделял эту позицию с Даниэлем Седином, Патриком Элиашем и нападающим «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби.

Ранее спортивный журналист Виктор Хрущев в эфире НСН заявил, что по итогам чемпионата мира к капитану российской сборной Илье Ковальчуку накопилось много вопросов. Самые главный - о его роли в команде.

