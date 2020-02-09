Ковальчук поднялся в истории НХЛ на третье место по голам в овертайме

9 февраля 202015:24

Российский хоккеист Илья Ковальчук забил победный гол в матче команд «Монреаль Канадиенс» и «Торонто Мэйпл Лифс» регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра завершилась в овертайме со счетом 2:1 в пользу хозяев льда, пишет Газета.ru.

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Ковальчук сумел забросить за карьеру в НХЛ 17-ю шайбу в дополнительное время. Таким образом, нападающий поднялся на чистое третье место в истории лиги по голам в овертайме. Ранее он разделял эту позицию с Даниэлем Седином, Патриком Элиашем и нападающим «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби.

Ранее спортивный журналист Виктор Хрущев в эфире НСН заявил, что по итогам чемпионата мира к капитану российской сборной Илье Ковальчуку накопилось много вопросов. Самые главный - о его роли в команде.

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ФОТО: РИА Новости
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