Сборная России по хоккею вышла на финишную прямую чемпионата мира. В сухом остатке в нашем активе 8 побед и ноль в графе поражений, но при внимательном и детальном анализе матчей, особенно, вчерашнего четвертьфинального, становятся заметны очевидно слабые места «Красной машины». В игре против американцев первый период кардинально отличался от второго. Начали за здравие, едва не перейдя на «за упокой». Спасибо, Михаилу Григоренко, который своей шайбой сумел вывести команду в полуфинал мирового первенства.

Капитан сборной Илья Ковальчук в послематчевом интервью призвал команду сохранять ту же страсть и тот же стиль игры, что был в начале матча в американцами и быть агрессивными на льду. Замечания, надо отдать должное, очень разумные и своевременные. Вот только у хоккейных экспертов остаются вопросы к самому Ковальчуку. Об этом в эфире НСН заявил спортивный журналист Виктор Хрущев.

«Остаются вопросы к нашим сильнейшим игрокам, которые являются признанными звездами: Малкину, Овечкину, Ковальчуку. К последнему особенно много вопросов. Не очень ясна его роль в сборной. Надеемся, что они сидят в засаде, но разыграются в полуфинале, и. надеюсь, в финале», - предположил Хрущев.

Россияне в полуфинале сыграют против Финляндии, которая в овертайме победила Швецию. Игра завершилась со счетом 5:4, победную шайбу забросил форвард «Йокерита» Сакари Маннинен. При этом шведы привезли на турнир в Словакию 21 игрока из Национальной хоккейной лиги и 17 победителей мировых первенств различных лет. Но за громкими именами, увы, победы не оказалось. Впрочем, интересующая россиян команда Финляндии обходится вовсе без своих заокеанских звезд, но это ее шансы на победы ничуть не умаляет. Об этом, в частности, заявил НСН экс-главный тренер сборной России Вячеслав Быков.

«Талантливая молодежь, в основном, собрана из игроков, находящихся в Финляндии, не игроков НХЛ, значит, работа с молодежью поставлена хорошо. Талантливые ребята, которые умеют создать и голевые моменты, реализовать. Интенсивность хорошая, заряженность хорошая. Хорошая сборная, но мы должны ее обыгрывать», - резюмировал Быков.

Еще одним полуфиналистом стала сборная Канады, которая в драматичной игре победила Швейцарию со счетом 3:2. Канадцы спаслись от поражения за 0,4 секунды до финальной сирены за счет шайбы Деймона Северсона. В овертайме победный гол на счету Марка Стоуна. Таким образом, «Кленовые листья» сыграют с командой Чехии, которая разгромила Германию со счетом 5:1. Европейцы впервые пробились в эту стадию турнира с 2015 года.

Полуфинальные матчи состоятся 25 мая в Братиславе. Россия и Финляндия начнут игру в 16.15, Канада и Чехия - в 20.15.

