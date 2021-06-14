Кот Ахилл предсказал результат встречи Словакии с Польшей
Эрмитажный кот-предсказатель Ахилл предсказал победу сборной Польши в матче против сборной Словакии. Видео предсказания опубликовали в Instagram кота.
Кота посадили между двумя мисками с кормом, у которых расположили флаги команд. Практически сразу Ахилл направился к миске с флагом Польши. Игра пройдет сегодня в 19:00 в Санкт-Петербурге.
Эрмитажный кот Ахилл предсказывает результаты матчей Чемпионата Европы по футболу 2020, которые проходят в Санкт-Петербурге. Ранее оба его предсказания сбылись: Италия обыграла Турцию (3:0), а Россия уступила Бельгии (0:3).
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