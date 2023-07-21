Костомаров записал видео тренировки после протезирования
21 июля 202301:28
Российский фигурист, чемпион Олимпиады в танцах на льду Роман Костомаров записал видео, на котором видно, как он тренирует равновесие после протезирования.
На публикуемых в Telegram кадрах спортсмен старается ходить по отдельно стоящим подставкам. Тренер за кадром объясняет, как спортсмену надо ставить ногу.
«Не ищу легкий путей, но ищу баланс даже в нынешней ситуации!», — отметил фигурист.
Ранее российская олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка встретилась с Костомаровым, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru