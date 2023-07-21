Костомаров записал видео тренировки после протезирования

На публикуемых в Telegram кадрах спортсмен старается ходить по отдельно стоящим подставкам. Тренер за кадром объясняет, как спортсмену надо ставить ногу.

«Не ищу легкий путей, но ищу баланс даже в нынешней ситуации!», — отметил фигурист.

Ранее российская олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка встретилась с Костомаровым, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

