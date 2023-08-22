Костомаров впервые после ампутации вышел на лед

Это произошло во время гала-шоу Ильи Авербуха «Письма любви» в Сочи. Костомаров появился на льду в конце выступления своей жены Оксаны Домниной. Супруги вместе покинули каток.

Олимпийский чемпион в январе попал в реанимацию с пневмонией. Из-за некроза ему провели несколько операций на руках и ногах.

Фигуриста выписали из больницы 6 июля. В начале августа ему установили новые протезы для бега, передает «Радиоточка НСН».

