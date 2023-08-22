Костомаров впервые после ампутации вышел на лед

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров впервые после тяжелой болезни и ампутации стоп вышел на лед, сообщает РИА Новости.

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Это произошло во время гала-шоу Ильи Авербуха «Письма любви» в Сочи. Костомаров появился на льду в конце выступления своей жены Оксаны Домниной. Супруги вместе покинули каток.

Олимпийский чемпион в январе попал в реанимацию с пневмонией. Из-за некроза ему провели несколько операций на руках и ногах.

Фигуриста выписали из больницы 6 июля. В начале августа ему установили новые протезы для бега, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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