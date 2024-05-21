Костомаров рассказал, что принимал лекарства от фантомных болей после ампутации
Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров поделился, что долгое время боролся с фантомными болями после ампутации конечностей. Об этом спортсмен рассказал в беседе с NEWS.ru на 14-й ежегодной премии «Прорыв года 2024».
По словам фигуриста, которому после болезни ампутировали стопы и кисти рук, он на протяжении долгого времени принимал лекарства, уменьшающие болевые ощущения.
«Но сейчас я уже, в принципе, без этих лекарств. Да, они ощущаются, но это не что-то такое криминальное. Страшнее видеть свое отражение в зеркале», — рассказал Костомаров.
Ранее фигурист поделился, что сожалеет о проведенных ампутациях, он «не хотел быть инвалидом», напоминает «Свободная пресса».
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