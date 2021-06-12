Кошачий оракул из Эрмитажа предрек провал сборной России в стартовом матче Евро

«Кот выбрал Бельгию», - прокомментировала ведущая церемонии.

Ахилл традиционно выбирал команду по мискам с кормом. В этот раз он решил поесть из той, что находилась рядом с флагом Бельгии.

Победителя в матче открытия чемпионата Ахилл выбрал верно – сборная Италии одержала верх над командой Турции со счетом 3:0.

Уточняется, что очередные прогнозы кот Ахилл сделает в Эрмитаже 14 и 16 июня. Кошачий прорицатель определит победителей в матчах Польша - Словакия, Финляндия - Россия.

Напомним, Ахилл из Эрмитажа начал предсказывать результаты футбольных матчей в 2017 году во время Кубка конфедераций. В частности, он угадал исход трёх и четырёх матчей, в том числе победу сборной Германии в финальной игре против национальной командой Чили.

