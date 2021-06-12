Кошачий оракул из Эрмитажа предрек провал сборной России в стартовом матче Евро
Кот Ахилл из Эрмитажа предсказал поражение российской сборной в матче с соперниками из Бельгии на чемпионате Европы по футболу в Санкт-Петербурге 12 июня. Кошачий оракул выбрал победителя по время прямой трансляции в официальном аккаунте Ахилла в Instagram.
«Кот выбрал Бельгию», - прокомментировала ведущая церемонии.
Ахилл традиционно выбирал команду по мискам с кормом. В этот раз он решил поесть из той, что находилась рядом с флагом Бельгии.
Победителя в матче открытия чемпионата Ахилл выбрал верно – сборная Италии одержала верх над командой Турции со счетом 3:0.
Уточняется, что очередные прогнозы кот Ахилл сделает в Эрмитаже 14 и 16 июня. Кошачий прорицатель определит победителей в матчах Польша - Словакия, Финляндия - Россия.
Напомним, Ахилл из Эрмитажа начал предсказывать результаты футбольных матчей в 2017 году во время Кубка конфедераций. В частности, он угадал исход трёх и четырёх матчей, в том числе победу сборной Германии в финальной игре против национальной командой Чили.
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