Корешков покинул пост главного тренера ХК «Трактор»

Главный тренер челябинского хоккейного клуба «Трактор» Евгений Корешков покинул свой пост. Об этом сообщили в пресс-службе команды.

Клуб поблагодарил специалиста за работу и пожелал «успехов в дальнейшей тренерской деятельности».

По данным СМИ, новым главным тренером команды назначат американца Скотта Гордона.

Евгению Корешкову 56 лет, он возглавлял «Трактор» с декабря прошлого года, пишет 360.ru. Ранее специалист тренировал казахстанский «Барыс», работал в системах «Металлурга», ЦСКА и СКА.

ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
