Корешков покинул пост главного тренера ХК «Трактор»
13 мая 202608:58
Юлия Савченко
Главный тренер челябинского хоккейного клуба «Трактор» Евгений Корешков покинул свой пост. Об этом сообщили в пресс-службе команды.
Клуб поблагодарил специалиста за работу и пожелал «успехов в дальнейшей тренерской деятельности».
По данным СМИ, новым главным тренером команды назначат американца Скотта Гордона.
Евгению Корешкову 56 лет, он возглавлял «Трактор» с декабря прошлого года, пишет 360.ru. Ранее специалист тренировал казахстанский «Барыс», работал в системах «Металлурга», ЦСКА и СКА.
