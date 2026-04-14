Главный тренер новороссийского «Черноморца» ушел в отставку
14 апреля 202611:22
Главный тренер новороссийского футбольного клуба «Черноморец» Денис Попов покинул свой пост. Об этом сообщила пресс-служба команды.
«Главный тренер команды Денис Попов и футбольный клуб... договорились о прекращении сотрудничества», - отмечается в сообщении.
Денису Попову 47 лет, специалист возглавлял команду с января. Под руководством тренера «Черноморец» сыграл семь матчей в Лиге Пари (Первой лиге), выиграв в одной встрече и потерпев четыре поражения. Команда занимает 15-е место в турнирной таблице из 18.
