Главный тренер новороссийского «Черноморца» ушел в отставку

Главный тренер новороссийского футбольного клуба «Черноморец» Денис Попов покинул свой пост. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Тренера махачкалинского «Динамо» Евсеева оштрафовали за мат в интервью

«Главный тренер команды Денис Попов и футбольный клуб... договорились о прекращении сотрудничества», - отмечается в сообщении.

Денису Попову 47 лет, специалист возглавлял команду с января. Под руководством тренера «Черноморец» сыграл семь матчей в Лиге Пари (Первой лиге), выиграв в одной встрече и потерпев четыре поражения. Команда занимает 15-е место в турнирной таблице из 18.

ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
