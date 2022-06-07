Конгресс ISU поднял возрастной ценз в фигурном катании до 17 лет

Конгресс Международного союза конькобежцев (ISU) принял предложение о повышении возрастного ценза в фигурном катании с 15 до 17 лет, передает РИА Новости.

Совет ISU одобрил предложение о поднятии возрастного ценза фигуристов

За повышение ценза на взрослых турнирах проголосовали 100 человек, не поддержали инициативу — 16, воздержались — 2.

В сезоне 2023-2024 возрастной порог для спортсменов повысят до 16 лет, в сезоне 2024/25 — до 17 лет. Кроме того, ценз поднимут в конькобежном спорте и в шорт-треке.

Конгресс ISU проходит в Пхукете, мероприятие продлится до 10 июня, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
ТЕГИ:СпортсменыФигурное Катание
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