Конгресс ISU поднял возрастной ценз в фигурном катании до 17 лет
Конгресс Международного союза конькобежцев (ISU) принял предложение о повышении возрастного ценза в фигурном катании с 15 до 17 лет, передает РИА Новости.
За повышение ценза на взрослых турнирах проголосовали 100 человек, не поддержали инициативу — 16, воздержались — 2.
В сезоне 2023-2024 возрастной порог для спортсменов повысят до 16 лет, в сезоне 2024/25 — до 17 лет. Кроме того, ценз поднимут в конькобежном спорте и в шорт-треке.
Конгресс ISU проходит в Пхукете, мероприятие продлится до 10 июня, пишет RT.
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