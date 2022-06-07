Конгресс ISU поднял возрастной ценз в фигурном катании до 17 лет

За повышение ценза на взрослых турнирах проголосовали 100 человек, не поддержали инициативу — 16, воздержались — 2.

В сезоне 2023-2024 возрастной порог для спортсменов повысят до 16 лет, в сезоне 2024/25 — до 17 лет. Кроме того, ценз поднимут в конькобежном спорте и в шорт-треке.

Конгресс ISU проходит в Пхукете, мероприятие продлится до 10 июня, пишет RT.

