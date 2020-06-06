Кондаранцев: Москомспорт скорректирует Единый календарный план мероприятий

привлечении людей к здоровому образу жизни и создании спортивной инфраструктуры заявил руководитель департамента спорта Москвы Алексей Кондаранцев. Эти проблемы он поднял на итоговом заседании коллегии министерства спорта Российской Федерации, сообщает пресс-служба департамента спорта города.

Коллегия министерства спорта РФ была посвящена подведению итогов работы в 2019 основным задачам на 2020 год.

Кондаранцев считает, что необходимо совершенствования методики подсчета людей, систематически занимающихся спортом, с помощью передовых цифровых технологий. Он рассказал о наработках в сфере возведения недорогих и современных некапитальных спортивных объектов, которые вызывают колоссальный интерес у инвесторов, и заявил, что Москомспорт готов делиться своим опытом. Также речь шла о дистанционных методах спортивной подготовки, онлайн занятиях и дистанционных формах обучения.

На торгах в Москве реализованы первые пять участков под легковозводимые спортобъекты

«Руководитель Департамента спорта отдельно отметил онлайн-проекты - совместный проект с WorldClass, OKKO и «Яндекс.Эфиром» по фитнес-тренировкам в домашних условиях и рассказал о проекте «Московский киберспорт» - серии турниров по самым популярным киберспортивным дисциплинам, суммарный охват которых составил около 10 млн человек», - говорится материале пресс-службы.

Также в заседании коллегии участвовали члены Общественного совета при Минспорта РФ, представители общероссийских спортивных федераций, физкультурно-спортивных организаций, исполнительных органов власти субъектов РФ в сфере физической культуры и спорта.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

Фото: mos.ru/Максим Денисов
ТЕГИ:МинспортФитнесМоскваСпорт
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры