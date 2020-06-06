Кондаранцев: Москомспорт скорректирует Единый календарный план мероприятий

«Руководитель Департамента спорта отдельно отметил онлайн-проекты - совместный проект с WorldClass, OKKO и «Яндекс.Эфиром» по фитнес-тренировкам в домашних условиях и рассказал о проекте «Московский киберспорт» - серии турниров по самым популярным киберспортивным дисциплинам, суммарный охват которых составил около 10 млн человек», - говорится материале пресс-службы.

Также в заседании коллегии участвовали члены Общественного совета при Минспорта РФ, представители общероссийских спортивных федераций, физкультурно-спортивных организаций, исполнительных органов власти субъектов РФ в сфере физической культуры и спорта.