Комментатору Геничу отказали в аккредитации на Евро из-за посещения Карабаха

Спортивный комментатор Константин Генич рассказал об отказе в аккредитации на матчи чемпионата Европы по футболу из-за посещения Нагорного Карабаха в 2009 году. Об этом сообщает РБК.

По имеющимся данным, на отказ повлияла негативная реакция на этот факт со стороны Азербайджана. Генич отметил, что не считает нужным «смешивать политику и спорт, особенно в день открытия чемпионата». Журналист выразил надежду, что сможет поработать на чемпионате. Комментатор заключил, что «разочарован» в решении Баку.

Ранее аккредитацию не выдали комментатору «Матч ТВ» Нобелю Арустамяну, однако затем, по данным МИД РФ, ему все же дали допуск на матчи. Также во въезде на территорию Азербайджана отказали комментатору «Матч ТВ» Михаилу Моссаковскому.

Игры Евро-2020 примут 11 городов, в их число вошли Санкт-Петербург, Баку, Копенгаген, Лондон, Рим, Мюнхен и другие. 11 июня прошла церемония открытия турнира и первый матч между сборными Турции и Италии, который завершился со счетом 3:0 в пользу итальянцев.

