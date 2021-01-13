Комментаторам «Матч ТВ» запретили использовать слова «лайкать» и «лузер»

В качестве допустимых попали традиционные футбольные термины («арбитр», «аутсайдер», «бомбардир», «голкипер», «камбэк», «овертайм» и другие).

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки заявила, что на канале действительно есть рекомендации по неиспользованию некоторых англицизмов, но за их звучание в эфире никаких штрафов не предусмотрено. Об этом Канделаки сообщила изданию Sport24.

Ранее депутаты от фракции ЛДПР предлагали ввести штрафы за неоправданное использование иностранных слов в случаях публичного распространения информации.

