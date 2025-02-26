Комментатор Скворцов вернулся в эфир после кровоизлияния в мозг

Отмечается, что комментатор будет работать на матче КХЛ между екатеринбуржским «Автомобилистом» и казанским «Ак Барсом».

«Я попробую вернуться. Супернадёжный Артём Божко будет брать штурвал на себя, если меня поведёт не туда», — написал Скворцов.

Ранее 9 февраля Скворцов попал в реанимацию токсикологического отделения одной из новосибирских больниц после нападения неизвестного, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Возбуждено уголовное дело.

