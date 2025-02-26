Комментатор Скворцов вернулся в эфир после кровоизлияния в мозг
26 февраля 202519:05
Комментатор Роман Скворцов вернулся в эфир после кровоизлияния в мозг. Об этом сообщает «Матч ТВ».
Отмечается, что комментатор будет работать на матче КХЛ между екатеринбуржским «Автомобилистом» и казанским «Ак Барсом».
«Я попробую вернуться. Супернадёжный Артём Божко будет брать штурвал на себя, если меня поведёт не туда», — написал Скворцов.
Ранее 9 февраля Скворцов попал в реанимацию токсикологического отделения одной из новосибирских больниц после нападения неизвестного, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Возбуждено уголовное дело.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru