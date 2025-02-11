Жена комментатора Скворцова не уверена, что он вспомнит о случившемся

Из-за черепно-мозговой травмы, которую спортивный комментатор Роман Скворцов получил вечером 9 февраля, он не помнит, что с ним произошло. Об этом рассказала супруга комментатора, ее слова приводит aif.ru.

Женщина отметила, что у ее мужа случилась амнезия из-за происшествия. При этом жена Скворцова не уверена, что он вообще что-то вспомнит.

Жена Скворцова рассказала, что жизни комментатора ничего не угрожает

Также она сообщила, что мужчина проведет еще несколько дней в реанимации, и затем его переведут в нейрохирургию.

Ранее пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области сообщила, что по факту избиения Скворцова возбуждено уголовное дело. В прокуратуре Новосибирской области уточнили, что травму комментатор получил в Новосибирске после того, как на него напал неизвестный, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: ТАСС / Антон Новодережкин
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