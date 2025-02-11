Жена комментатора Скворцова не уверена, что он вспомнит о случившемся

Из-за черепно-мозговой травмы, которую спортивный комментатор Роман Скворцов получил вечером 9 февраля, он не помнит, что с ним произошло. Об этом рассказала супруга комментатора, ее слова приводит aif.ru.

Женщина отметила, что у ее мужа случилась амнезия из-за происшествия. При этом жена Скворцова не уверена, что он вообще что-то вспомнит.