Слуцкий назвал «идиотами» руководство отказавшихся от Дзюбы клубов

По его мнению, заключив контракт с таким опытным форвардом можно было «сорвать джекпот» и повысить уровень клуба. В частности, специалист указал, что без Дзюбы тольяттинский «Акрон» находился бы гораздо ниже в турнирной таблице.

Слуцкий подчеркнул, что у нападающего есть ещё и положительная репутация, например, неоднократные призы лучшему игроку, игра за сборную России и огромное количество забитых мячей.

«А вас не смущает репутация, что он без одного мяча лучший бомбардир за всю историю российского футбола за все времена? Что он везде давал статистику. Если все эти вещи перевешивает то, что он принимал участие во всяких шоу, то вы идиоты! Я другого слова не подберу», - заключил тренер, ныне работающий в китайском «Шанхай Шэньхуа».

Ранее Дзюба заявил, что в 2025 году намерен побить рекорд Александра Кержакова по числу голов за спортивную карьеру футболиста, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».