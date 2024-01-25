Команда «Формулы 1» Scuderia Ferrari продлила контракт с Шарлем Леклером

Команда «Формулы 1» Scuderia Ferrari объявила о продлении контракта с Шарлем Леклером. В заявлении коллектива не уточняются сроки нового соглашения, говорится лишь, что монегаск продолжит выступать за неё после 2024 года.

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По словам Леклера, он мечтал выступать за Ferrari с трёх лет, а теперь команда является для него второй семьёй, с которой он продолжит борьбу за победу в чемпионате.

Руководитель команды Scuderria Ferrari Фредерик Вассёр отметил, что жизненные ценности Леклера и команды совпадают, поэтому решение продлить контракт было естественным.

«Мы полны решимости предоставить Шарлю машину, за рулём которой он сможет побеждать. Его решимость и целеустремлённость помогут команде добиться поставленных целей», - заключил он.

Ранее компания Red Bull объявила, что в рамках партнёрства с платёжной системой Visa коллектив AlphaTauri переименовали в Visa Cash App RB Formula One Team, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Алексей Филимонов
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