Команда «Формулы 1» Scuderia Ferrari продлила контракт с Шарлем Леклером
Команда «Формулы 1» Scuderia Ferrari объявила о продлении контракта с Шарлем Леклером. В заявлении коллектива не уточняются сроки нового соглашения, говорится лишь, что монегаск продолжит выступать за неё после 2024 года.
По словам Леклера, он мечтал выступать за Ferrari с трёх лет, а теперь команда является для него второй семьёй, с которой он продолжит борьбу за победу в чемпионате.
Руководитель команды Scuderria Ferrari Фредерик Вассёр отметил, что жизненные ценности Леклера и команды совпадают, поэтому решение продлить контракт было естественным.
«Мы полны решимости предоставить Шарлю машину, за рулём которой он сможет побеждать. Его решимость и целеустремлённость помогут команде добиться поставленных целей», - заключил он.
Ранее компания Red Bull объявила, что в рамках партнёрства с платёжной системой Visa коллектив AlphaTauri переименовали в Visa Cash App RB Formula One Team, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Леонид Ярмольник признался, что не понял роман «Мастер и Маргарита»
- МИД Украины раскритиковал HBO за съемки Биковича в «Белом лотосе»
- Путин поручил решить вопрос с субсидированием авиаперевозок в Калининград
- СК возбудил уголовное дело о теракте после крушения Ил-76 под Белгородом
- На выставке «Россия» откроют павильон, посвященный роману «Война и мир»
- Аренда квартир в Москве за год подорожала на 40%
- СМИ: В Тюмени отменили концерт рэпера Кишлака
- Lada Aura будет выпущена в версии для такси
- Румыния отказалась от участия в «Евровидении-2024»
- Комик Руслан Белый посетовал на отсутствие заработка в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru