Команда «Формулы 1» Scuderia Ferrari продлила контракт с Шарлем Леклером

По словам Леклера, он мечтал выступать за Ferrari с трёх лет, а теперь команда является для него второй семьёй, с которой он продолжит борьбу за победу в чемпионате.

Руководитель команды Scuderria Ferrari Фредерик Вассёр отметил, что жизненные ценности Леклера и команды совпадают, поэтому решение продлить контракт было естественным.

«Мы полны решимости предоставить Шарлю машину, за рулём которой он сможет побеждать. Его решимость и целеустремлённость помогут команде добиться поставленных целей», - заключил он.

Ранее компания Red Bull объявила, что в рамках партнёрства с платёжной системой Visa коллектив AlphaTauri переименовали в Visa Cash App RB Formula One Team, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

