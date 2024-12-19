Команда «Формулы 1» Red Bull рассталась с Пересом и взяла Лоусона

В пресс-службе команды из Милтон-Кинса напомнили, что мексиканский гонщик стал напарником Макса Ферстаппена в 2021 году. За четыре сезона он выиграл пять Гран-при, выиграв в 2022 году «бронзу», а в 2023 году став серебряным призёром чемпионата. В 2024 Перес занял в личном зачёте восьмое место.

В Red Bull Racing заявили, что вместо мексиканца в 2025 году за команду будет выступать Лиам Лоусон. Новозеландский пилот дебютировал в «Формуле 1» в 2023 году в Alpha Tauri, заменив сломавшего руку Даниэля Риккардо. В 2024 году он окончательно занял место австралийца, а теперь стал напарником Ферстаппена.

«За два года Лоусон доказал, что способен добиваться высоких результатов, а также готов к борьбе с лучшими пилотами», - подчеркнул руководитель команды Кристиан Хорнер.

Ранее пилот Red Bull Racing Макс Ферстаппен досрочно стал чемпионом «Формулы 1» 2024 года, оформив четвёртый в карьере чемпионский титул, сообщает RT.

