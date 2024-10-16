Россиянин Никита Мазепин отказался возвращаться в «Формулу 1»

Экс-пилот «Формулы 1» Никита Мазепин в своих соцсетях заявил, что больше не будет выступать в «Королевских гонках».

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В своём обращении к болельщикам он отметил, что в возрасте 25 лет настало время «смотреть вперёд, а не назад».

Российский пилот указал, что в новых главах его жизненной книги мечты будут связаны «не со скоростью и трофеями, а с применением ума и поиском своего предназначения».

«Так что, хоть вы и не увидите моего возвращения в «Формулу 1», буду с радостью делиться с вами новостями о своих дальнейших шагах», - заключил Мазепин.

Ранее американская команда Haas F1, после начала спецоперации ВС РФ на Украине, расторгла контракт с Мазепиным, кроме того гонщик попал под санкции. Весной 2024 года пилота исключили из санкционного списка, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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