Команда Брунея станет соперником сборной России по футболу в ноябре

Национальная команда Брунея станет вторым соперником сборной Росси по футболу в ноябре. Как пишет «Спорт-Экспресс», об этом заявили Футбольной ассоциации азиатской страны.

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В организации отметили, что Российский футбольный союз пригласил сыграть против российской сборной 15 ноября и устные договоренности уже достигнуты.

«Игра состоится в России... РФС осталось согласовать проведение матча с FIFA», — указали в Футбольной ассоциации Брунея.

Ранее главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что в ноябре будет два соперника, один из них - сборная Сирии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
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