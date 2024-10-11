Команда Брунея станет соперником сборной России по футболу в ноябре
Национальная команда Брунея станет вторым соперником сборной Росси по футболу в ноябре. Как пишет «Спорт-Экспресс», об этом заявили Футбольной ассоциации азиатской страны.
В организации отметили, что Российский футбольный союз пригласил сыграть против российской сборной 15 ноября и устные договоренности уже достигнуты.
«Игра состоится в России... РФС осталось согласовать проведение матча с FIFA», — указали в Футбольной ассоциации Брунея.
Ранее главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что в ноябре будет два соперника, один из них - сборная Сирии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Аскерова оштрафовали за нарушение закона об иноагентах
- Шольц заявил, что ФРГ передала Украине военную помощь на 600 млн евро
- Непомнящий пропустит шахматный турнир в Лондоне из-за проблем с визой
- Вильфанд призвал москвичей не спешить со сменой резины
- Команда Брунея станет соперником сборной России по футболу в ноябре
- Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 16 октября вырастет сразу на 41%
- «Ветераны России» предложили Стивену Сигалу пойти добровольцем на СВО
- Экс-глава Гагаузии обвинила Санду в давлении на предвыборную компанию
- Около 41% россиян поддерживает Иран в конфликте с Израилем
- Жительница Свердловской области получила 12,5 года колонии за госизмену
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru