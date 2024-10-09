Четыре клуба РПЛ вошли в ТОП-100 самых дорогих по составу
Мадридский «Реал» возглавил список самых дорогих по составу футбольных клубов. Согласно рейтингу, который составил Международный центр спортивных исследований (CIES), общая стоимость игроков команды составляет 1,728 млрд евро.
В ТОП-5 также попали три английских клуба. Это «Манчестер Сити» (1,471 млрд евро), «Челси» (1,388 млрд) и «Арсенал» (1,225 млрд). Замкнула пятёрку команд с самым дорогим составом испанская «Барселона» (1,124 млрд).
Далее в первой десятке расположились «Ливерпуль» (1,099 млрд), «Пари Сен-Жермен» (1,088 млрд), «Манчестер Юнайтед» (989 млн), «Тоттенхэм» (886 млн) и «Байер» (862 млн).
Есть в ТОП-100 и российские клубы. Это занявший 55-ю строчку питерский «Зенит», чей состав CIES оценил в 237 млн евро. Московские «Динамо» (140 млн), «Локомотив» (135 млн) и «Спартак» (127 млн) заняли 85-е, 88-е и 94-е места, соответственно.
Ранее ФК «Краснодар» со счётом 4:0 одержал победу над «Химками» в 11-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) и занял первое место в турнирной таблице чемпионата России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru