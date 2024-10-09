Четыре клуба РПЛ вошли в ТОП-100 самых дорогих по составу

В ТОП-5 также попали три английских клуба. Это «Манчестер Сити» (1,471 млрд евро), «Челси» (1,388 млрд) и «Арсенал» (1,225 млрд). Замкнула пятёрку команд с самым дорогим составом испанская «Барселона» (1,124 млрд).

Далее в первой десятке расположились «Ливерпуль» (1,099 млрд), «Пари Сен-Жермен» (1,088 млрд), «Манчестер Юнайтед» (989 млн), «Тоттенхэм» (886 млн) и «Байер» (862 млн).

Есть в ТОП-100 и российские клубы. Это занявший 55-ю строчку питерский «Зенит», чей состав CIES оценил в 237 млн евро. Московские «Динамо» (140 млн), «Локомотив» (135 млн) и «Спартак» (127 млн) заняли 85-е, 88-е и 94-е места, соответственно.

Ранее ФК «Краснодар» со счётом 4:0 одержал победу над «Химками» в 11-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) и занял первое место в турнирной таблице чемпионата России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».