Команда «Ахмат» защитила титул чемпиона Tenzor International Cup 2024

В Сочи объявили чемпионов международного парусного турнира Tenzor International Cup 2024. Гранд-финал в этом городе стал заключительным, четвертым этапом серии. Борьбу вели 20 команд, показавших лучшие результаты в общем зачете после трех отборочных этапов, прошедших в Подмосковье на Пестовском водохранилище.

За три дня гранд-финала было проведено 11 гонок, которые выявили лучших. Призовой фонд составил 800 тысяч рублей.