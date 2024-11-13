Команда «Ахмат» защитила титул чемпиона Tenzor International Cup 2024
В Сочи объявили чемпионов международного парусного турнира Tenzor International Cup 2024. Гранд-финал в этом городе стал заключительным, четвертым этапом серии. Борьбу вели 20 команд, показавших лучшие результаты в общем зачете после трех отборочных этапов, прошедших в Подмосковье на Пестовском водохранилище.
За три дня гранд-финала было проведено 11 гонок, которые выявили лучших. Призовой фонд составил 800 тысяч рублей.
Второй год подряд звание чемпионов серии завоевала команда «Ахмат». В тройку лучших команд вошла также Bars Sailing Team, представляющие Владивосток и Москву, и ZID art Sailing Team с экипажем из Сербии, Германии, Армении и России.
Всего в турнире приняли участие 33 команды и более 150 яхтсменов из шести стран: России, Белоруссии, Армении, Кыргызстана, Сербии и Германии. Впереди у яхтсменов сезон зимних парусных серий от Tenzor Sailing Club в Сочи и турецком Бодруме.
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