Колосков считает, что в сборной России по футболу нет «вожака»

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил, что в сборной России нет ярко выраженного лидера. Он подчеркнул, что ему не нравится практика, когда в национальной команде нет постоянного капитана. Колосков подчеркнул, что он видел мощных капитанов в хоккее, и это «были вожаки на льду и в раздевалке».

«Если в сборной нужен капитан просто для того, чтобы выводить команду — это одно дело, а если капитан нужен как вожак стаи, которая вышла громить соперника — другое. Для этого нужно обладать качествами, которые были у Нетто, у Фетисова. Наверное, в сборной нет такого человека, который может быть вожаком на поле», — заявил Колосков Eurofootball.

Напомним, ранее стало известно, что в сборной России будет несколько капитанов. На матч отборочного турнира чемпионата мира — 2022 против Хорватии (0:0) игроков национальной команды на поле выводил защитник Георгий Джикия. В следующем туре в гостевой встрече с Кипром (2:0) роль капитана исполнил хавбек Дмитрий Баринов.