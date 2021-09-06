Колосков считает, что в сборной России по футболу нет «вожака»
Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил, что в сборной России нет ярко выраженного лидера. Он подчеркнул, что ему не нравится практика, когда в национальной команде нет постоянного капитана. Колосков подчеркнул, что он видел мощных капитанов в хоккее, и это «были вожаки на льду и в раздевалке».
«Если в сборной нужен капитан просто для того, чтобы выводить команду — это одно дело, а если капитан нужен как вожак стаи, которая вышла громить соперника — другое. Для этого нужно обладать качествами, которые были у Нетто, у Фетисова. Наверное, в сборной нет такого человека, который может быть вожаком на поле», — заявил Колосков Eurofootball.
Напомним, ранее стало известно, что в сборной России будет несколько капитанов. На матч отборочного турнира чемпионата мира — 2022 против Хорватии (0:0) игроков национальной команды на поле выводил защитник Георгий Джикия. В следующем туре в гостевой встрече с Кипром (2:0) роль капитана исполнил хавбек Дмитрий Баринов.
В свою очередь, спортивный комментатор Георгий Черданцев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал «неудовлетворительным» результат дебютного матча Валерия Карпина на посту главного тренера сборной России по футболу. 1 сентября сборная России сыграла в «Лужниках» вничью 0:0 со сборной Хорватии в рамках отборочного турнира к Чемпионату Мира-2022. Многие СМИ восприняли это как успех, а Карпин счел выступление команды «нормальным».
«Мы упустили шикарный шанс выйти на первое место и стать фаворитами в борьбе за первое место и прямую путевку в Катар (где пройдет ЧМ-2022 – прим. НСН), особенно, учитывая, что Словения и Словакия сыграли вничью и потеряли очки. Со второго места, через «стыки» пробиться будет невероятно сложно. Хорватия ничего сверхъестественного не показала, и мы должны были выжать из этой игры гораздо больше. К сожалению, не получилось, и мне не очень понятна реакция большинства, в том числе футболистов, что ничья – это хорошо», - сказал Черданцев.
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