Сборная России по футболу может сыграть с Уругваем

Сборная России по футболу может сыграть товарищеский матч с командой Уругвая. Об этом в интервью Sport24 заявил генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.

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По его словам, уругвайская сборная является одной из национальных команд, с которыми российская сторона находится в контакте.

При этом Митрофанов указал, что ожидать этой встречи осенью 2024 года не стоит.

«Это может случиться в следующие периоды — в 2025 или 2026 году», - заключил он.

Ранее товарищеский матч сборных России и Таиланда по футболу отменили из-за приближения тайфуна «Яги», сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
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