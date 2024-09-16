Сборная России по футболу может сыграть с Уругваем

По его словам, уругвайская сборная является одной из национальных команд, с которыми российская сторона находится в контакте.

При этом Митрофанов указал, что ожидать этой встречи осенью 2024 года не стоит.

«Это может случиться в следующие периоды — в 2025 или 2026 году», - заключил он.

Ранее товарищеский матч сборных России и Таиланда по футболу отменили из-за приближения тайфуна «Яги», сообщает RT.

