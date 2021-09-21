Колосков: Отказавшийся ехать в сборную Дзюба «зазвездился»
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба своим отказом от приглашения в сборную России для подготовки к ближайшим матчам дал «обратку» главному тренеру национальной команды Валерию Карпину, не вызвавшему его на предыдущие матчи. Такое мнение высказал почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.
Дзюба во вторник заявил, что не завершает карьеру в сборной, но «пока не в форме» - причем сделал это не сразу после приглашения в сборную, а позже - после того, как забил два гола за «Зенит», напомнил Колосков.
«То есть он как бы, с моей точки зрения, дает понять, что мол вы не вызвали меня в первый раз, вот теперь я вам в «обраточку» заявляю, я не в форме. Это элемент такой звездности определенной», - предположил Колосков в комментарии «Радио 1».
Стоит отметить, что Карпин по-прежнему не исключает, что все же вызовет Дзюбу на ноябрьские матчи.
Спортивный комментатор Георгий Черданцев ранее заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что с «формой» у Дзюбы всё в порядке и такой опытный игрок был бы полезен сборной России в предстоящих матчах.
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