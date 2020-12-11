Колосков назвал «дуростью» санкции США к ФК «Ахмат»
Санкции, введенные США в отношении футбольного клуба «Ахмат», кроме как «дуростью» назвать невозможно. С таким заявлением выступил почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.
«Какое отношение Минюст США имеет к клубу, который играет в футбол на другом конце земли? Они ссылаются на пресловутые права человека и прочее, но ведь не футбольный клуб в этих обвинениях фигурирует, верно? Это уже какая-то паранойя, иначе не скажешь», — сообщил Колосков РИА Новости.
Кроме того, он отметил, что эти решения не относятся к спорту и не способны решить какие-то проблемы. По его мнению, деятельности клуба санкции могут помешать только в случае наличия у него каких-то активов, находящихся в юрисдикции Соединенных Штатов, пишет RT.
Напомним, накануне США расширили санкционный список в отношении России, добавив в него футбольный клуб «Ахмат» и фонд имени Ахмата Кадырова, созданного по инициативе Рамзана Кадырова. Соответствующее заявление распространило Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) Минфина США.
Всего под санкции попали 13 человек и шесть организаций.
Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на санкции США против организаций республики, назвав их «дебилизмом». Об этом он написал в своем канале в Telegram.
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