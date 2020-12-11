Министр печати Чечни оценил эффект от санкций США против Кадырова
Новые американские санкции, объявленные против главы Чечни Рамзана Кадырова, отличаются от предыдущих ограничительных мер степенью маразма и глупости, сообщил министр информации и печати Чечни Ахмед Дудаев на своей странице в Instagram.
По его словам, эффект от санкций нулевой. Он подчеркнул, что республика уже давно сталкивается и успешно справляется с необъявленными санкциями Запада - блокировкой информационных ресурсов, игнорированием запросов со стороны технических служб видеохостинга Youtube, соцсети Instagram и прочих.
США расширили санкционный список в отношении России, добавив в него футбольный клуб «Ахмат» и фонд имени Ахмата Кадырова, созданного по инициативе Рамзана Кадырова. Соответствующее заявление распространило Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) Минфина США.
Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на санкции США против организаций республики, назвав их «дебилизмом».
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