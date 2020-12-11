Министр печати Чечни оценил эффект от санкций США против Кадырова

Новые американские санкции, объявленные против главы Чечни Рамзана Кадырова, отличаются от предыдущих ограничительных мер степенью маразма и глупости, сообщил министр информации и печати Чечни Ахмед Дудаев на своей странице в Instagram.

По его словам, эффект от санкций нулевой. Он подчеркнул, что республика уже давно сталкивается и успешно справляется с необъявленными санкциями Запада - блокировкой информационных ресурсов, игнорированием запросов со стороны технических служб видеохостинга Youtube, соцсети Instagram и прочих.