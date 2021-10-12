Колосков: Дзюба не нужен сборной России

Артем Дзюба не нужен сборной России, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков. Он назвал неоправданной «истерику» в СМИ из-за отказа экс-капитана сборной от вызова в национальную команду.

Накануне сборная России обыграла Словению (2:1) и вышла на первое место в группе H квалификации к чемпионату мира-2022. При тренере Валерии Карпине команда обошлась без лидера прежней сборной.

«Критерием истины есть практика, говорили древние философы. Сыграли пять игр – ни одного поражения. Вот и весь ответ на все вопросы. Дзюба не нужен сегодня сборной команде. Никто не знает, может быть, если бы Дзюба был, мы бы забивали всем по пять. А, может, наоборот – скатились бы к примитивным навесам и тем самым убили ту игру, которая была вчера. Важно другое: без Дзюбы ничего не проиграли, это самый главный факт», - отметил Колосков.

Колосков назвал игру сборной России обнадеживающей и выразил надежду, что фирменным знаком команды Валерия Карпина станет высокий прессинг на половине поля соперника.