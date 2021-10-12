Колосков: Дзюба не нужен сборной России
Вячеслав Колосков увидел в игре российской команды со словенцами черты тренерского стиля Карпина с высоким прессингом и хорошим контролем мяча.
Артем Дзюба не нужен сборной России, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков. Он назвал неоправданной «истерику» в СМИ из-за отказа экс-капитана сборной от вызова в национальную команду.
Накануне сборная России обыграла Словению (2:1) и вышла на первое место в группе H квалификации к чемпионату мира-2022. При тренере Валерии Карпине команда обошлась без лидера прежней сборной.
«Критерием истины есть практика, говорили древние философы. Сыграли пять игр – ни одного поражения. Вот и весь ответ на все вопросы. Дзюба не нужен сегодня сборной команде. Никто не знает, может быть, если бы Дзюба был, мы бы забивали всем по пять. А, может, наоборот – скатились бы к примитивным навесам и тем самым убили ту игру, которая была вчера. Важно другое: без Дзюбы ничего не проиграли, это самый главный факт», - отметил Колосков.
Колосков назвал игру сборной России обнадеживающей и выразил надежду, что фирменным знаком команды Валерия Карпина станет высокий прессинг на половине поля соперника.
«Вчера была первая игра, в которой прослеживались тренерские черты, потому что остальные игры были какие-то сумбурные. Мы в основном подстраивались под соперника, даже с той же Мальтой, и по сути дела играли от обороны, как при Черчесове. Вчера наша команда диктовала условия, играла агрессивно, начинала оборону сразу после того, как теряла мяч, в том числе и на половине поля соперника. И это новая черта, которая обнадеживает и, скорее всего, будет фирменным знаком у команды под руководством Карпина», - выразил надежду почетный президент РФС.
Почетный президент РФС признался, что ему импонирует стиль игры, который прививает команде главный тренер Валерий Карпин.
«У Карпина есть свое понимание игры, которую он прививал уже в «Ростове». Это игра современного стиля, с хорошим контролем мяча, агрессивная, с высоким прессингом. Не всегда это удавалось, потому что не было соответствующих исполнителей. В сборной исполнительский уровень повыше, чем в условном «Ростове». В этом смысле тренер-Карпин мне нравится. У него четко обозначена философия в игре, и она начинает просматриваться. В игре со Словенией было четко видно, чего Карпин хочет от команды», - сказал Колосков.
Сборной России в отборочной группе предстоит сыграть еще два матча: 11 ноября Россия примет Кипр, 14-го – сыграет на выезде с Хорватией. Сейчас у России 19 очков и первое место в группе. Хорваты идут вторыми с 17 очками. Победитель группы отбирается на чемпионат мира напрямую. Команда, занявшая второе место, сыграет в стыковых матчах за путевку на мундиаль.
«Второе место мы уже себе обеспечили, а за первое надо побороться. Как показала первая игра в Москве, хорваты ничем не превосходили нашу сборную. И вчера Словакия очень грамотно сыграла [с Хорватией]. Это говорит, что это уже не Хорватия образца 2018 года. Там действительно была команда очень мощная. С нынешней командой можно играть. Поэтому я считаю, и, наверное, тренер так рассчитывает, что нам надо обыграть Кипр, а потом уже ехать в Хорватию за победой», - заключил Колосков.
Артем Дзюба был вызван в расположение национальной сборной на матчи со Словакией и Словенией, но отказался, сославшись на необходимость набрать форму.
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