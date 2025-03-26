Кокорин заявил, что не намерен завершать карьеру в России

Российский футболист Александр Кокорин, в настоящее время выступающий за кипрский «Арис», заявил, что не намерен возвращаться в Российскую Премьер-лигу (РПЛ).

Кокорин забил самый быстрый гол в истории чемпионата Кипра

В интервью «РБ Спорт» он отметил, что изначально не планировал завершать карьеру в России.

«Не хочу вообще об этом думать, но в России я точно не завершу карьеру... Я так не планировал», - сказал спортсмен.

Ранее Кокорин заявил, что из-а возраста его не позовёт ни одна российская команда, сообщает RT.

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Фото: telegram.org
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