Кокорин заявил, что не намерен завершать карьеру в России
26 марта 202518:56
Российский футболист Александр Кокорин, в настоящее время выступающий за кипрский «Арис», заявил, что не намерен возвращаться в Российскую Премьер-лигу (РПЛ).
В интервью «РБ Спорт» он отметил, что изначально не планировал завершать карьеру в России.
«Не хочу вообще об этом думать, но в России я точно не завершу карьеру... Я так не планировал», - сказал спортсмен.
Ранее Кокорин заявил, что из-а возраста его не позовёт ни одна российская команда, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru