Кокорин заявил, что не намерен завершать карьеру в России

В интервью «РБ Спорт» он отметил, что изначально не планировал завершать карьеру в России.

«Не хочу вообще об этом думать, но в России я точно не завершу карьеру... Я так не планировал», - сказал спортсмен.

Ранее Кокорин заявил, что из-а возраста его не позовёт ни одна российская команда, сообщает RT.