Кокорин забил самый быстрый гол в истории чемпионата Кипра

В матче против AEЛа россиянин отправил мяч в ворота на 12-й секунде. Встреча проходит 18 февраля в рамках 26-го тура национального чемпионата.

Сейчас команда Кокорина лидирует со счетом 3:0. Второй мяч также на счету российского нападающего.

Кокорин в сентябре 2023 года вернулся в «Арис» из «Фиорентины» на правах аренды. Итальянские клубы отказались заключать контракт с форвардом, отмечает «Радиоточка НСН».

