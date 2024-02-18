Кокорин забил самый быстрый гол в истории чемпионата Кипра

Нападающий кипрского футбольного клуба «Арис» Александр Кокорин отметился самым быстрым голом в истории чемпионата страны, сообщила пресс-служба команды.

СМИ: Кокорин впервые за пять лет забил в еврокубке

В матче против AEЛа россиянин отправил мяч в ворота на 12-й секунде. Встреча проходит 18 февраля в рамках 26-го тура национального чемпионата.

Сейчас команда Кокорина лидирует со счетом 3:0. Второй мяч также на счету российского нападающего.

Кокорин в сентябре 2023 года вернулся в «Арис» из «Фиорентины» на правах аренды. Итальянские клубы отказались заключать контракт с форвардом, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:КипрФутболАлександр Кокорин

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