Кокорин забил самый быстрый гол в истории чемпионата Кипра
Нападающий кипрского футбольного клуба «Арис» Александр Кокорин отметился самым быстрым голом в истории чемпионата страны, сообщила пресс-служба команды.
В матче против AEЛа россиянин отправил мяч в ворота на 12-й секунде. Встреча проходит 18 февраля в рамках 26-го тура национального чемпионата.
Сейчас команда Кокорина лидирует со счетом 3:0. Второй мяч также на счету российского нападающего.
Кокорин в сентябре 2023 года вернулся в «Арис» из «Фиорентины» на правах аренды. Итальянские клубы отказались заключать контракт с форвардом, отмечает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- При пожаре в квартире на юге Москвы погиб человек
- Кокорин забил самый быстрый гол в истории чемпионата Кипра
- Сенатор Грэм предложил передавать оружие Украине в кредит
- Подруга Пугачевой предрекла возвращение певицы в Россию
- Российские врачи вернулись в Москву из сектора Газа
- США нанесли удары по ракетным установкам и беспилотникам хуситов
- ЛДПР: Кологривый согласился сыграть Жириновского без обсуждения гонорара
- Боррель спрогнозировал решение ситуации на Украине в течение трех месяцев
- Евросоюз оштрафует Apple за нарушение закона о музыкальных сервисах
- США начали разрабатывать план ответа РФ в случае угрозы из космоса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru