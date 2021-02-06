Кокорин сыграл первый матч за итальянскую «Фиорентину»
Российский футболист Александр Кокорин провел свой первый матч в составе итальянского футбольного клуба "Фиорентина". Об этом сообщает ТАСС.
29-летний нападающий заменил коллегу на 74-й минуте матча в 21-м туре чемпионата Италии. "Фиорентина" сыграла против ФК "Интер" со счетом 0:2.
О переходе Кокорина из московского "Спартака" стало известно 27 января. Футболист подтвердил СМИ, что контракт заключен на 3,5 года. Агентство напоминает, что спортсмен сыграл 48 матчей в составе российской сборной, в общей сложности форвард забил 12 мячей.
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