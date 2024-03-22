Замглавы Минспорта: Клубы из новых регионов будут интегрированы в российский футбол

Футбольные клубы из новых регионов РФ будут интегрированы в российское первенство. Как сообщает ТАСС, такое заявление сделал заместитель министра спорта России Одес Байсултанов.

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По его словам, жители новых территорий являются гражданами РФ, а значит имеют право принимать участие в соревнованиях.

«Чего мы боимся? Мы банановая республика или мы самодостаточное государство с конституцией и законодательством? Мы не филиал ФИФА или УЕФА», - заключил Байсултанов.

Ранее МОК временно дисквалифицировал Олимпийский комитет России до дальнейшего уведомления из-за включения в состав комитета олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Филиппов
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