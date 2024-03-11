ФИФА и УЕФА согласовали товарищеский матч сборных России и Белоруссии по футболу

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) разрешили сборным Белоруссии и России провести товарищеский матч. Как сообщает ТАСС, об этом заявил первый зампредседателя Белорусской федерации футбола Андрей Василевич.

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По его словам, на встрече с представителями УЕФА были достигнуты опредёленные договоренности.

«У ФИФА к нам претензий нет, соответственно, у УЕФА тоже. Они не возражают, если бы были возражения, то, думаю, нам бы была направлена соответствующая нота», - заключил Василевич.

Ранее президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что товарищеский матч сборных Белоруссии и России пройдет в июне 2024 года в Минске, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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