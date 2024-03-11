ФИФА и УЕФА согласовали товарищеский матч сборных России и Белоруссии по футболу
Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) разрешили сборным Белоруссии и России провести товарищеский матч. Как сообщает ТАСС, об этом заявил первый зампредседателя Белорусской федерации футбола Андрей Василевич.
По его словам, на встрече с представителями УЕФА были достигнуты опредёленные договоренности.
«У ФИФА к нам претензий нет, соответственно, у УЕФА тоже. Они не возражают, если бы были возражения, то, думаю, нам бы была направлена соответствующая нота», - заключил Василевич.
Ранее президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что товарищеский матч сборных Белоруссии и России пройдет в июне 2024 года в Минске, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Сайт РЖД временно не работает из-за технических проблем
- Путин ввел звание «Заслуженный работник уголовно-исполнительной системы РФ»
- Экономист заявил, что сумма обмена замороженных активов россиян недостаточна
- Путин распространил выплату в случае гибели в СВО на гражданский персонал МО РФ
- В России за шпионаж впервые арестовали гражданина Южной Кореи
- Тело россиянина нашли в Таиланде
- SHAMAN возглавил рейтинг самых востребованных российских звезд
- Объем слитых данных в России вырос на 60%
- ФИФА и УЕФА согласовали товарищеский матч сборных России и Белоруссии по футболу
- Кейт Миддлтон извинилась за отредактированное фото с детьми
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru